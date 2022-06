Résultat de la législative à Laize-Clinchamps : 2e tour en direct

A l'occasion du 1er tour, le 12 juin dernier, les habitants de Laize-Clinchamps ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 32,72% des voix. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 28,61% des voix. A la troisième position, la candidature Rassemblement National glane 20,13% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés.

13:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer le résultat des législatives à Laize-Clinchamps ?

Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Durant les législatives de 2017, parmi les 1308 inscrits sur les listes électorales à Laize-Clinchamps, 53,13% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 39,07% pour le second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record pour ce second tour des législatives ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives représentait 57,36% au second round, six points de plus qu'au premier tour.