19:32 - Quel verdict pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Laize-Clinchamps ?

Dans les 2 bureaux de vote de Laize-Clinchamps, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat de gauche avait atteint 19,54% des suffrages lors de ce scrutin. Les reports des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 6,13% et 1,23% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc espérer un total théorique de 26,9% à Laize-Clinchamps pour ces élections légilsatives.