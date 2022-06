Résultat de la législative à Limoux : en direct

12/06/22 17:12

Comment ont voté traditionnellement les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 53,07% au premier tour dans la commune à Limoux, contre une abstention de 44,4% pour le dernier round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.

L'abstention sera incontestablement l'une des clés du scrutin législatif 2022 à Limoux. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Pour le second tour de la présidentielle, 23,01% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,25% au premier tour. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des foyers français, combinée avec les préoccupations dues au conflit entre l'Ukraine et la Russie, sont de nature à dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Limoux (11300).

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Limoux ( Aude ) ? Elles s'enchaîneront très exactement les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 28% des votes au premier tour à Limoux. La finaliste défaite de la dernière présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 20% des votes. Le choix des électeurs de Limoux était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (52% des votes). Emmanuel Macron avait récupéré 48% des suffrages. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?