En direct

19:30 - Quel résultat à Longeville-sur-Mer pour la coalition de gauche ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces législatives, à Longeville-sur-Mer comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 14,89% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,29% et 1,79% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 20,97% pour la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Longeville-sur-Mer.

16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Longeville-sur-Mer ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Longeville-sur-Mer, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 31,2% des suffrages. Derrière, arrivait Marine Le Pen à 24,89%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,89% et Éric Zemmour à 7,66%. Emmanuel Macron terminait à en revanche 27,85% au niveau national, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indicateurs nationaux des derniers jours chambouleront probablement la situation lors des législatives à Longeville-sur-Mer dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité présidentielle a chuté très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces élections législatives à Longeville-sur-Mer L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues des législatives à Longeville-sur-Mer. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 24,1% des votants de la commune. L'abstention était de 22,08% au premier tour. La crainte d'une reprise de l'épidémie de coronavirus ainsi que ses conséquences en matière économique et sanitaire sont susceptibles de détourner l'attention des électeurs de Longeville-sur-Mer (85560) du vote.

11:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Longeville-sur-Mer au premier tour des législatives 2022 ? Au fil des dernières années, les 2 461 habitants de cette localité ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des législatives de 2017, parmi les 2 086 inscrits sur les listes électorales à Longeville-sur-Mer, 53,69% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 45,59% au second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.