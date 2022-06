19:50 - Quel résultat aux législatives de Magnac-Laval pour le bloc LFI-PS-EELV ?

Les inscrits de Magnac-Laval avaient concédé 15,07% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 1,99% et 1,87% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 18,93% pour la Nupes pour ces législatives à Magnac-Laval.