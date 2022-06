Résultat de la législative à Mareuil-sur-Lay-Dissais : 2e tour en direct

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les chiffres à l'échelle de l'Hexagone ont souvent tendance à masquer des réalités locales compliquées, comme par exemple à Mareuil-sur-Lay-Dissais. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 30,08% des voix au soir du 1er tour de l'élection législative dimanche 12 juin. La candidature Rassemblement National obtient 20,8% des voix. Quant à elle, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 18,85% des suffrages.

13:30 - A la proclamation des résultats des législatives 2022, quel sera l'abstention à Mareuil-sur-Lay-Dissais ?

Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle au second tour cette année ? Pour rappel, au niveau du pays en 2017, la participation aux législatives représentait 42,64% au second tour, six% de plus qu'au premier tour. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? En 2017, à l'occasion des élections législatives, 51,67% des électeurs de Mareuil-sur-Lay-Dissais avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 41,68% au second tour.