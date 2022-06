Résultat de la législative à Mareuil-sur-Lay-Dissais : en direct

Dans les 3 bureaux de vote de Mareuil-sur-Lay-Dissais, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 13,03% des suffrages lors de cette première manche. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,23% et 1,77% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 18,03% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Mareuil-sur-Lay-Dissais.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Mareuil-sur-Lay-Dissais ?

Lors de la dernière élection, à Mareuil-sur-Lay-Dissais, Emmanuel Macron avait pu se hisser à meilleure place au premier tour de l'élection présidentielle avec 34,59% des voix, devant Marine Le Pen à 25,64%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 13,03% et Valérie Pécresse, quatrième à 5,66%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines viendront probablement infléchir la donne et donc le résultat des législatives à Mareuil-sur-Lay-Dissais ce dimanche. Or la majorité a chuté à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.