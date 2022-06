19:36 - Que peut espérer le bloc des Insoumis et de ses alliés pour ces législatives à May-sur-Orne ?

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des questions clés de ces élections législatives 2022, à May-sur-Orne comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 19,68% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,68% et 1,96% au 1er tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 6,64% à gauche, et donc 26,32 en comptant le vote Mélenchon.