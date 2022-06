Résultat des législatives à Montréal - Election 2022 (11290) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Montréal. À Montréal, les 1435 habitants rattachés à la 3ème circonscription de l'Aude ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Montréal. Les citoyens de 291 communes proches pourraient encore faire basculer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Au sein de la commune, Mireille Robert a engrangé 32% des votes. Julien Rancoule (Rassemblement National) et Johanna Adda--Netter (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtiennent respectivement 25% et 17% des voix. Le taux d'abstention parmi les électeurs autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune pour la 3ème circonscription de l'Aude s'établit à 53% (757 non-votants).

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens demeurant à Montréal ( Aude ) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 30,0% des votes au premier tour à Montréal, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un deuxième mandat et l'ancien député européen avaient obtenu 26,2% et 13,0% des voix. Le choix des habitants de Montréal était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (53,5% des suffrages), laissant donc 46,5% des suffrages à Emmanuel Macron.