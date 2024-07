Résultat des législatives 2024 à Limoux : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Limoux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la commune de Limoux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 13,79% de plus de 75 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 20 306 € par an peut être caractéristique de situations de précarité financière pour certains foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,71% et d'une population étrangère de 6,51% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Limoux mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 40,17% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la commune.