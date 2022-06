Résultat de la législative à Nesmy : en direct

En direct

19:21 - Quel résultat à Nesmy pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des énigmes de ces élections législatives, à Nesmy comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 16,9% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,72% et 2,24% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 8,96% du côté des électeurs de gauche, sans compter les suffrages de Mélenchon.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Nesmy ? Avec 30,33% des votes exprimés, au premier round à Nesmy, Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 25,07%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,9% et Yannick Jadot à 6,72%. Pourtant, en France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront sans doute transformer ce tableau à Nesmy au 1er tour. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote vendredi soir. Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Nesmy Le niveau de participation constituera indiscutablement un critère important des élections législatives 2022 à Nesmy. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences sur l'économie mondiale seraient de nature à faire avant tout gagner l'abstention à Nesmy (85310). Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,98% au niveau de la ville. Le taux d'abstention était de 20,54% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation à Nesmy va-t-elle encore baisser aux élections législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 2 943 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2017, durant les élections législatives, sur les 2 057 inscrits sur les listes électorales à Nesmy, 56,93% avaient déserté les urnes au premier tour, contre une abstention de 46,33% au deuxième round.