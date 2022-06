Résultat des législatives à Noues de Sienne - Election 2022 (14380) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Noues de Sienne

Le résultat des élections législatives 2022 à Noues de Sienne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Calvados

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Calvados

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Noues de Sienne. Au sein de la 6ème circonscription du Calvados, les 3266 électeurs de Noues de Sienne ont pris parti pour la représentante Ensemble ! (Majorité présidentielle). Attention, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 98 autres communes qui en font partie font des choix différents de ceux de Noues de Sienne. Le niveau de la participation atteint 50% des citoyens autorisés à se rendre aux urnes dans la commune au niveau de la 6ème circonscription du Calvados. Elisabeth Borne a collecté 42% des voix. Elle précède Jean-Philippe Roy (Rassemblement National) et Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent 23% et 18% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Noues de Sienne Elisabeth Borne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,32% 41,81% Noé Gauchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,53% 18,08% Jean-Philippe Roy Rassemblement National 21,74% 22,72% Lynda Lahalle Divers droite 7,23% 6,84% Valérie Dupont Reconquête ! 2,79% 3,14% Mickaël Guettier Droite souverainiste 2,49% 2,01% Anne-Lyse Mbelo Divers gauche 1,85% 0,94% François Ormain Divers centre 1,50% 1,32% Bruno Battail Ecologistes 1,40% 1,38% Pascale Georget Divers extrême gauche 1,14% 0,82% Jemâa Saad Divers gauche 1,01% 0,94% Participation au scrutin Circonscription Noues de Sienne Taux de participation 51,15% 50,43% Taux d'abstention 48,85% 49,57% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67% 1,40% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 1,88% Nombre de votants 49 340 1 647

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Noues de Sienne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:07 - Que peut espérer la coalition LFI-PS-EELV pour ces législatives à Noues de Sienne ? Dans les 8 bureaux de vote de Noues de Sienne, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait cumulé 14,71% des suffrages lors de cette première manche. Les conversions des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,1% et 1,23% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc se fixer un total théorique de 20,04% à Noues de Sienne pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Noues de Sienne, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? Lors du dernier scrutin, à Noues de Sienne, Emmanuel Macron grimpait à la première position au 1er round de la présidentielle avec 30,99% des voix, devant Marine Le Pen à 28,88%, puis Jean-Luc Mélenchon à 14,71% et Éric Zemmour, quatrième à 5,2%. Les tendances nationales des dernières heures boulverseront sans doute ce tableau lors des législatives à Noues de Sienne dimanche. Or l'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Noues de Sienne demeure l'abstention À Noues de Sienne, le niveau d'abstention sera l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2022. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 74,83% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 73,66% au premier tour, c'est-à-dire 2 408 personnes. La hausse des prix de l'essence qui plombe le budget des ménages serait par exemple susceptible de détourner l'attention des électeurs de Noues de Sienne du vote. 11:30 - À Noues de Sienne, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément clé Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau de la France en 2017, le taux de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Pour comprendre le vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. En 2017, à l'occasion des législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 53,14% au premier tour dans la commune à Noues de Sienne, à comparer avec une participation de 43,83% au second tour. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Noues de Sienne ? Pour ces législatives à Noues de Sienne, les 8 bureaux de vote (de Cantine Primaire Saint Sever à Mairie Annexe Sept Freres) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour entamer le dépouillement. Ce sont 11 candidats qui s'opposent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Législatives 2022 à Noues de Sienne : les enjeux