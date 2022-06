Résultat de la législative à Prissé : 2e tour en direct

19/06/22

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Prissé sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Prissé. En direct 18:36 - Le bloc Insoumis et alliés 2e pour ces législatives à Prissé Le bloc de gauche partait avec un potentiel théorique de 26,45% à Prissé avant le premier tour des législatives. L'équivalent du cumul des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Son représentant dans la circonscription a pourtant atteint 27,39% des suffrages dans la ville il y a une semaine. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir deuxième. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) peut-elle l'emporter à Prissé ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 39,17% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Prissé lors du 1er tour des législatives dimanche 12 juin 2022. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 27,39% des suffrages. Enfin, la candidature Rassemblement National recueille 18,15% des voix. 13:30 - À Prissé, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des législatives ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Le week-end dernier, 46,99% des inscrits sur les listes électorales de Prissé avaient pris part au scrutin. L'étude des résultats des scrutins précédents est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 24,16% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 22,81% au premier tour. 10:30 - Le député de Prissé sera dévoilé ce dimanche Seuls les candidats qualifiés la semaine passée sont en lice dans l'unique circonscription de Prissé ce 19 juin, pour le second round des législatives 2022. Un nombre de candidatures réduit. Et les 1368 citoyens de la cité auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans le bureau de vote et décider qui sera élu à l'issue de ce second épisode.

Résultats des législatives 2022 à Prissé - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Prissé aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Résultats des législatives 2022 à Prissé - 1er tour

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Prissé Benjamin Dirx (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,07% 39,17% Patrick Monin (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,57% 27,39% Aurélien Dutremble Rassemblement National 19,11% 18,15% Christophe Juvanon Les Républicains 7,23% 6,05% Myriam Bize Reconquête ! 4,69% 4,62% Armand Roy Droite souverainiste 2,07% 1,59% Manuel Launoy Divers droite 1,72% 2,23% Odile Koller Divers extrême gauche 1,15% 0,80% Philippe Vaucher Droite souverainiste 0,39% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Prissé Taux de participation 49,54% 46,99% Taux d'abstention 50,46% 53,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55% 1,40% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60% 0,62% Nombre de votants 36 944 641

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Prissé. Au sein de la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire, les électeurs de Prissé se sont tournés vers la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux de participation parmi les électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de la Saône-et-Loire s'élève à 47%. Benjamin Dirx a engrangé 39% des suffrages au sein de la commune. En deuxième position, Patrick Monin (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 27% des suffrages. Quant à lui, Aurélien Dutremble (Rassemblement National) obtient 18% des suffrages. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Prissé. Les citoyens de 104 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription électorale.

Législatives 2022 à Prissé : les enjeux

Les électeurs de Prissé (Saône-et-Loire) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022 : ils seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale qui se tiendra les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 32,1% des voix au premier tour à Prissé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et le candidat du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 23,4% et 16,9% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Prissé gratifié de 61,6% des suffrages, abandonnant donc 38,4% des voix à Marine Le Pen.