Résultat des législatives 2024 à la Chapelle-de-Guinchay (71570) – 2e tour [PUBLIE]

21:14 - À la Chapelle-de-Guinchay, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Avec plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale à l'issue du 1er tour des législatives dimanche 30 juin, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de titiller le RN au second tour. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 18,74% des voix à la Chapelle-de-Guinchay. Une poussée à comparer néanmoins avec les 20,08% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, le RN a grapillé 16 points à la Chapelle-de-Guinchay A l'échelle locale, le résultat du RN aux élections législatives 2024 sera très scruté. Alors que sur la France entière, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà glané 16 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN soit vainqueur à la Chapelle-de-Guinchay ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera en conséquence analysé avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de gagner ce scrutin localement. Aux législatives à l'époque à la Chapelle-de-Guinchay, le RN arrivait en revanche à la deuxième place, 28,22% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 35,66% pour Benjamin Dirx (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme LREM (63,24%). Benjamin Dirx remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouvelle offensive pour le Rassemblement national à la Chapelle-de-Guinchay ce dimanche ? Grâce à 44,5% des bulletins de vote, Rachel Drevet (Rassemblement National) a pris la pôle position à la Chapelle-de-Guinchay, le 30 juin 2024 au soir du 1er round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis de précéder Benjamin Dirx (Ensemble pour la République) et Jean-Luc Delpeuch (Nouveau Front populaire) avec respectivement 29,2% et 18,74% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Rachel Drevet glanant cette fois 34,65%, devant Benjamin Dirx avec 30,6% et Jean-Luc Delpeuch avec 27,59%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à la Chapelle-de-Guinchay lors des derniers scrutins Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est également nécessaire d'analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Les chiffres montrent une participation de 67,59% au 1er tour des législatives 2024 à la Chapelle-de-Guinchay, supérieure à celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 3 097 personnes en âge de voter à la Chapelle-de-Guinchay, 52,18% étaient allées voter. La participation était de 47,35% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À la Chapelle-de-Guinchay, les chiffres de l'abstention au 2e tour seront un élément essentiel Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors du 2e tour des élections législatives à la Chapelle-de-Guinchay ? Dans la localité, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 32,41%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 55,57% au premier tour et 60,34% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il ce soir à la Chapelle-de-Guinchay ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 21,98% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 24,6% au deuxième tour.

17:29 - Élections à la Chapelle-de-Guinchay : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la 2e manche des législatives à la Chapelle-de-Guinchay comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 1 768 logements pour 4 082 habitants, la densité de la ville est de 325 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 248 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 211 foyers fiscaux. Dans la ville, 21,09% des résidents sont des enfants, et 20,67% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, dont 26,91% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,54% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 615,90 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à la Chapelle-de-Guinchay s'inscrit dans l'histoire de la France.