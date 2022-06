Résultat de la législative à Rives de l'Yon : en direct

12/06/22 11:01

Lors de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 35% des votes au premier tour à Rives de l'Yon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 18% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Rives de l'Yon grâce à 62% des suffrages, cédant donc à Marine Le Pen 38% des suffrages. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'acquérir la majorité à l'Assemblée au vu des voix qu'il a reçues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens vivant à Rives de l'Yon ( Vendée ) seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français.