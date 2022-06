Résultat des législatives à Saint-André-sur-Orne - Election 2022 (14320) [PUBLIE]

12/06/22 22:34

Résultat des législatives 2022 à Saint-André-sur-Orne

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-André-sur-Orne est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Calvados

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Calvados

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Saint-André-sur-Orne a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Les 1327 électeurs de Saint-André-sur-Orne votant dans la 6ème circonscription du Calvados se sont prononcés pour le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Au sein de la commune, Noé Gauchard a recueilli 30% des votes. Il arrive devant Elisabeth Borne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Jean-Philippe Roy (Rassemblement National) qui décrochent respectivement 29% et 21% des suffrages. Reste encore à savoir si les citoyens des 98 autres communes faisant partie de la 6ème circonscription du Calvados feront les mêmes choix que ceux de Saint-André-sur-Orne. L'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux isoloirs dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'établit à 48% (soit 685 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-André-sur-Orne Elisabeth Borne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,32% 28,72% Noé Gauchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,53% 29,76% Jean-Philippe Roy Rassemblement National 21,74% 21,28% Lynda Lahalle Divers droite 7,23% 5,51% Valérie Dupont Reconquête ! 2,79% 3,57% Mickaël Guettier Droite souverainiste 2,49% 1,79% Anne-Lyse Mbelo Divers gauche 1,85% 1,93% François Ormain Divers centre 1,50% 2,08% Bruno Battail Ecologistes 1,40% 1,64% Pascale Georget Divers extrême gauche 1,14% 1,64% Jemâa Saad Divers gauche 1,01% 2,08% Participation au scrutin Circonscription Saint-André-sur-Orne Taux de participation 51,15% 51,62% Taux d'abstention 48,85% 48,38% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67% 1,90% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 0,00% Nombre de votants 49 340 685

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-André-sur-Orne sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:39 - Sur qui vont se diriger les électeurs de gauche à Saint-André-sur-Orne ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 21,1% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Saint-André-sur-Orne le dimanche 10 avril. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,26% et 2,36% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 30,72% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune. 16:30 - Les études sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-André-sur-Orne ? Le président sortant avait obtenu 30,23% des voix à Saint-André-sur-Orne, lors de la dernière élection contre un peu moins de 28% en France. Marine Le Pen se hissait à 23,85% des votes contre 23,15% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,1% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront probablement transformer ce tableau lors des législatives dans la commune dimanche. Il faut se rappeler que la majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait de la Nupes dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - À Saint-André-sur-Orne, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 demeure l'abstention Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-André-sur-Orne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au deuxième tour de la présidentielle, 21,1% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes, contre une abstention de 20,42% au premier tour. Le conflit armé ukrainien pourrait potentiellement dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Saint-André-sur-Orne. 11:30 - L'abstention à Saint-André-sur-Orne va-t-elle encore augmenter aux élections législatives 2022 ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes élections. Lors des dernières législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 58,4% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Saint-André-sur-Orne, à comparer avec un taux d'abstention de 48,74% au tour deux. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Le bureau de vote ferme ses portes à 18 heures à Saint-André-sur-Orne Au cas où vous hésitez encore sur les 11 prétendants au premier tour dans l'unique circonscription de Saint-André-sur-Orne, prenez le temps de consulter les programmes. L'unique bureau de vote ferme à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Saint-André-sur-Orne : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 30,2% des suffrages au premier tour à Saint-André-sur-Orne. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,9% et 21,1% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Saint-André-sur-Orne avec 58,2% des voix, cédant par conséquent à Marine Le Pen 41,8% des suffrages. Le président récemment réélu sera-t-il capable de remporter une majorité à l'hémicycle au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Comme partout dans le pays, les électeurs de Saint-André-sur-Orne seront incités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat désigneront-ils ?