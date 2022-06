Résultat des législatives à Saint-Julien-des-Landes - Election 2022 (85150) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l' élection législative à Saint-Julien-des-Landes. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de voix de la part des 1462 électeurs de Saint-Julien-des-Landes de la 2ème circonscription de la Vendée. Dans la commune, Franck Laloue a effectivement engrangé 27% des votes. Il est suivi par Béatrice Bellamy (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Maxence de Rugy (Les Républicains) qui décrochent respectivement 23% et 15% des votes. Reste encore à déterminer si les électeurs des 59 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription de la Vendée feront les mêmes choix que ceux de Saint-Julien-des-Landes. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription s'établit à 51%.

L'observation des scrutins antérieurs permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, parmi les 1 295 inscrits sur les listes électorales à Saint-Julien-des-Landes, 58,53% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 48,42% au deuxième tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau national, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h.

L'abstention sera l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 à Saint-Julien-des-Landes. La guerre russo-ukrainienne serait notamment en mesure de favoriser le taux d'abstention à Saint-Julien-des-Landes. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 1 446 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 16,86% étaient restés chez eux. L'abstention était de 17,08% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

Le président sortant avait obtenu 30,26% des voix à Saint-Julien-des-Landes, lors du dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen avait enregistré 31,46% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 10,66% (contre 21,95%). Les indications nationales des derniers jours viendront sans doute modifier ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé à un trait de la Nupes dans les intentions de vote avant la trêve. Le RN, lui, a courru après les 20%.

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une des énigmes de ces législatives 2022, à Saint-Julien-des-Landes comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait atteint 10,66% des suffrages en avril dernier dans la commune. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,5% et 1,71% au premier tour de la présidentielle. Soit un point de départ de 15,87% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Saint-Julien-des-Landes.

Quel impétrant à l'Assemblée nationale les habitants de Saint-Julien-des-Landes classeront-ils en pole position des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31% des voix au premier tour à Saint-Julien-des-Landes, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel locataire de l'Elysée et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 30% et 11% des votes. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 52% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 48% des suffrages exprimés lors des résultats.