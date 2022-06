Résultat de la législative à Sainte-Flaive-des-Loups : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les sondages à l'échelle du pays ont souvent tendance à masquer des réalités locales complexes, comme par exemple à Sainte-Flaive-des-Loups. Le 12 juin dernier au soir du premier tour de l'élection législative, les habitants de Sainte-Flaive-des-Loups ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 22,94% des bulletins de vote. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 22,94% des suffrages. Enfin, la candidature Les Républicains glane 19,2% des suffrages.

Les votants de Sainte-Flaive-des-Loups avaient accordé 22,94% de leurs suffrages à la Nupes de Jean-Luc Mélenchon le dimanche 12 juin, pour le premier tour de la législative 2022. Ce premier résultat est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Or sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,12%, 4,64%, 1,73% et 2,08% il y a deux mois. Soit une réserve de voix de 22,57% à gauche de l'échiquier.

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l' élection législative 2022 à Sainte-Flaive-des-Loups. Au sein de la 2ème circonscription de la Vendée, les 1752 électeurs de Sainte-Flaive-des-Loups se sont prononcés pour la candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle). Béatrice Bellamy a engrangé 23% des votes. Elle ressort devant Nicolas Helary (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Maxence de Rugy (Les Républicains) qui récupèrent 23% et 19% des votes. Reste encore à savoir si les électeurs des 59 autres communes rattachées à cette circonscription feront les mêmes choix que ceux de Sainte-Flaive-des-Loups. Le niveau de la participation s'élève à 47% des électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 2ème circonscription de la Vendée (827 votants).

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Sainte-Flaive-des-Loups (85) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 32,46% des votes au premier tour à Sainte-Flaive-des-Loups, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-députée européenne et celui qui joua le rôle de 3e homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 26,64% et 14,12% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Sainte-Flaive-des-Loups grâce à 57,11% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 42,89% des voix. Le président des Français sera-t-il capable d'acquérir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?