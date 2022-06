En direct

19:31 - Quel résultat à Sainte-Flaive-des-Loups pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des énigmes de ces législatives, à Sainte-Flaive-des-Loups comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait enregistré 14,12% des suffrages le 10 avril dernier sur place. N'oublions pas non plus les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,64% et 1,73% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc potentiellement viser 20,49% à Sainte-Flaive-des-Loups pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Sainte-Flaive-des-Loups ? Au dernier rendez-vous présidentiel, à Sainte-Flaive-des-Loups, Emmanuel Macron figurait à la meilleure place avec 32,46% des voix, devant Marine Le Pen à 26,64%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, troisième à 14,12% et Éric Zemmour à 5,47%. Les tendances nationales des dernières heures chambouleront sans doute ces équilibres à Sainte-Flaive-des-Loups ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

14:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives à Sainte-Flaive-des-Loups À Sainte-Flaive-des-Loups, le niveau d'abstention constituera indéniablement un facteur essentiel de ces élections législatives 2022. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 15,17% dans la commune, contre un taux d'abstention de 15,47% au premier tour. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Sainte-Flaive-des-Loups (85150).

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des élections législatives 2022 à Sainte-Flaive-des-Loups ? Les législatives mobilisent toujours moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. L'étude des scrutins passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. En 2017, durant les législatives, sur les 1 643 personnes en âge de voter à Sainte-Flaive-des-Loups, 59,04% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 50,52% au dernier round.