Résultat des législatives à Sancé : l'élection 2024 en direct

12:09 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Sancé

À Sancé, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera indéniablement l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,89% au premier tour et seulement 54,07% au second tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 669 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,17% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,47% au deuxième tour.