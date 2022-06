Résultat de la législative à Sinceny : 2e tour en direct

En direct

18:02 - La 2e position à Sinceny pour le bloc LFI-PS-EELV Les inscrits de Sinceny avaient offert 22,25% de leurs voix à la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés, pour le 1er round de l'élection législative 2022. Mais ce premier résultat est tout de même à analyser au regard des votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or à Sinceny, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 14,16%, 2,54%, 1,88% et 3,6% il y a deux mois. Ce sont donc 22,18% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Sinceny.

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Rassemblement National à Sinceny ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les chiffres à l'échelle du pays ont souvent tendance à cacher des réalités locales complexes, comme par exemple à Sinceny. Lors du premier round de la législative, dimanche 12 juin 2022, les électeurs de Sinceny ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a accumulé 42,92% des suffrages. En deuxième position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale décroche 22,25% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 21,68% des suffrages.

13:30 - Les chiffres de l'abstention lors du second tour des législatives 2022, un élément essentiel à Sinceny ? Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour le deuxième tour des législatives ? Il y a 5 ans, à l'occasion des législatives, 39,7% des inscrits sur les listes électorales de Sinceny s'étaient rendus dans l'isoloir au second tour, ce qui représentait 686 votants sur les 1699 personnes inscrites sur les listes électorales. Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux législatives s'élevait à 57,36% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour.