Résultat de la législative à Soissons : 2e tour en direct

19/06/22 11:08

Les résultats définitifs des législatives 2022 à Soissons devraient être publiés assez rapidement après la fermeture des 19 bureaux de vote ce dimanche, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on découvrira rapidement qui des candidats qualifiés est élu pour l'Assemblée.

Le second tour des élections législatives à Soissons aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le résultat de l' élection législative 2022 à Soissons est tombé. Au niveau de la 4ème circonscription de l'Aisne, les 16888 habitants de Soissons se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Ces données ne traduisent cependant pas la réalité des suffrages au niveau de la circonscription : 98 autres communes contribuent effectivement au résultat de la législative dans la 4ème circonscription de l'Aisne. A l'échelle de la ville, José Beaurain a amassé 26% des voix. Marc Delatte (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et David Bobin (Les Républicains) le suivent grâce à 24% et 23% des suffrages. La participation parmi les citoyens habilités à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 40% (soit 10 132 non-votants).

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 30% des suffrages au premier tour à Soissons. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 21% des voix. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, arrivé en tête du second tour en captant 52% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48% des suffrages. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Quel postulant à l'Assemblée nationale installeront en tête des résultats des élections législatives en 2022 les électeurs demeurant à Soissons à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?