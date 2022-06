Résultat des législatives à Soliers - Election 2022 (14540) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Soliers

Le résultat des élections législatives 2022 à Soliers est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Calvados

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Calvados

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Soliers. Elisabeth Borne a recueilli 34% des votes. Noé Gauchard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Philippe Roy (Rassemblement National) la suivent grâce à dans l'ordre 27% et 20% des votes. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de la 6ème circonscription du Calvados atteint 51% (855 non-votants). Le résultat final de la législative au niveau de cette circonscription législative découlera des choix des électeurs des 98 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Soliers Elisabeth Borne Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,32% 33,53% Noé Gauchard Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,53% 26,59% Jean-Philippe Roy Rassemblement National 21,74% 20,24% Lynda Lahalle Divers droite 7,23% 6,12% Valérie Dupont Reconquête ! 2,79% 1,88% Mickaël Guettier Droite souverainiste 2,49% 1,53% Anne-Lyse Mbelo Divers gauche 1,85% 2,24% François Ormain Divers centre 1,50% 1,65% Bruno Battail Ecologistes 1,40% 2,47% Pascale Georget Divers extrême gauche 1,14% 1,65% Jemâa Saad Divers gauche 1,01% 2,12% Participation au scrutin Circonscription Soliers Taux de participation 51,15% 50,64% Taux d'abstention 48,85% 49,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67% 0,23% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94% 2,85% Nombre de votants 49 340 877

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Soliers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Soliers ? Dans les 2 bureaux de vote de Soliers, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 19,98% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,24% et 1,75% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 26,97% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - À Soliers, des sondages tout aussi parlants ? La majorité est tombé à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines rejailliront probablement à Soliers dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Lors de la présidentielle, à Soliers, Emmanuel Macron se hissait à la première position au 1er tour de l'élection présidentielle avec 32,83% des voix, devant Marine Le Pen à 23,56%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,98% et Yannick Jadot, quatrième avec 5,24%. 14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces élections législatives à Soliers À Soliers, l'abstention sera l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril dernier. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 716 personnes en âge de voter dans la ville, 21,25% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 21,45% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le moral des familles pourraient entre autres nuancer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Soliers. 11:30 - À Soliers quel était le pourcentage de la participation à Soliers en 2017 ? Comment ont voté généralement les habitants de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, sur les 1 542 inscrits sur les listes électorales à Soliers, 54,15% étaient restés chez eux au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 46,43% pour le second tour. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections à Soliers Les paramètres de ces élections législatives à Soliers sont simples : la ville n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un nombre d'impétrants comparable à celui du reste du pays. Les électeurs auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour optimiser la participation.

Législatives 2022 à Soliers : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33% des suffrages au premier tour à Soliers. Celui qui était candidat à sa réélection avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 20% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Soliers avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 63% des suffrages, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 37% des voix. Avec un premier tour à son avantage le 10 avril dernier, le président des Français pourra-t-il faire confiance à cette commune pour remporter une majorité des députés de l'Assemblée ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Soliers (14540) à la mi-juin ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin prochains.