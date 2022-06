Résultat de la législative à Souleuvre en Bocage : en direct

En direct

18:53 - Sur qui vont converger les électeurs de gauche à Souleuvre en Bocage ? Les habitants de Souleuvre en Bocage avaient livré 16,67% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la manche initiale de la présidentielle 2022. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,33% et 1,41% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 21,41% à Souleuvre en Bocage pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Souleuvre en Bocage ? La majorité présidentielle est tombé à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines se répéteront certainement sur le résultat des législatives à Souleuvre en Bocage au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à la dernière présidentielle à Souleuvre en Bocage avec 30,87% des votes, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 29,54%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 16,67% et Éric Zemmour à 4,59%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.

14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Souleuvre en Bocage ? L'un des facteurs importants de ces législatives sera le taux d'abstention à Souleuvre en Bocage. La baisse du pouvoir d'achat est notamment en mesure de détourner les habitants de Souleuvre en Bocage (14260) des urnes. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 6 503 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,38% avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,66% au premier tour, ce qui représentait 4 920 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - A l'affichage des résultats des législatives 2022, quels seront les taux de participation à Souleuvre en Bocage ? Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédents scrutins. Pendant les législatives de 2017, 58,83% des personnes en âge de participer à une élection à Souleuvre en Bocage avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 51,78% au deuxième tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.