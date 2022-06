En direct

18:54 - Que peut espérer le bloc des Insoumis et de ses alliés pour ces législatives à Talmont-Saint-Hilaire ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Talmont-Saint-Hilaire, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait obtenu 12,43% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Les reports des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,8% et 1,46% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 6,26% du côté de la gauche (sans compter le vote Mélenchon).

16:30 - Que concluent les intentions de vote des législatives 2022 pour Talmont-Saint-Hilaire ? A l'issue du premier tour de la dernière présidentielle, à Talmont-Saint-Hilaire, Emmanuel Macron terminait en pôle position avec 33,96% des voix, devant Marine Le Pen à 23,69%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 12,43% et Éric Zemmour à 8,57%. Les indications nationales des ultimes semaines modifieront certainement la donne à Talmont-Saint-Hilaire, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité a chuté tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation demeure la grande inconnue de ces élections législatives à Talmont-Saint-Hilaire À Talmont-Saint-Hilaire, le taux d'abstention sera incontestablement un facteur déterminant du scrutin législatif. Les études rapportent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 7 551 personnes en âge de voter dans la commune, 20,43% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 20,17% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives 2022 à Talmont-Saint-Hilaire ? Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des précédents scrutins ? Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, 54,01% des personnes en âge de voter à Talmont-Saint-Hilaire avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. L'abstention était de 45,29% pour le second round. Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.