Résultat de la législative à Tergnier : en direct

18:48 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Tergnier ? Dans l'unique bureau de vote de Tergnier, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le député de Marseille avait cumulé 20,54% des suffrages le dimanche 10 avril. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,7% et 1,47% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 23,71% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Tergnier ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Ces indications des ultimes semaines se répéteront certainement sur les législatives à Tergnier ce dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or à Tergnier, Marine Le Pen achevait la course en première position de la dernière présidentielle avec 42,52% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,54%. On trouvait plus loin, avec 17,48%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,08%, Éric Zemmour.

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives 2022 à Tergnier reste l'abstention L'une des clés des législatives 2022 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Tergnier. Le conflit ukrainien et ses répercussions en matière énergétique et économique sont de nature à tempérer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Tergnier. Pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 9 905 personnes en âge de voter dans la ville, 64,67% avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 64,33% au premier tour, ce qui représentait 6 372 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - La participation à Tergnier va-t-elle encore descendre lors des élections législatives ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment ont voté habituellement les habitants de cette ville lors des élections antérieures ? Lors des législatives de 2017, le pourcentage de participation avait représenté 41,49% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Tergnier, contre une participation de 36,56% pour le second tour.