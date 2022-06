En direct

19:00 - Qui vont adopter les électeurs de gauche à Valdallière ? Dans les 15 bureaux de vote de Valdallière, les voix de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait enregistré 14,3% des suffrages le dimanche 10 avril. N'oublions pas non plus les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,63% et 1,8% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 18,73% à Valdallière pour ce premier tour.

16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 à Valdallière ? Avec 36,18% des votes exprimés, à Valdallière, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place lors de la dernière élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 25,01%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 14,3% et Éric Zemmour à 4,83%. Néanmoins, en France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours viendront peut-être bouleverser la situation et donc le résultat des législatives à Valdallière au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or la majorité présidentielle est tombé tout près de de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Valdallière demeure la participation À Valdallière, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement l'ampleur de l'abstention. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 78,05% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 76,74% au premier tour, soit 3 325 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières pourraient entre autres éloigner les citoyens de Valdallière des isoloirs.

11:30 - Le score de l'abstention aux élections législatives 2022, un élément important à Valdallière ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. L'étude des derniers rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Pendant les législatives de 2017, 48,04% des inscrits sur les listes électorales de Valdallière avaient participé au vote au premier tour. La participation était de 42,79% pour le deuxième round.