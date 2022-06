Résultat de la législative à Verson : en direct

12/06/22 11:01

11 candidats ont voulu se faire élire dans la circonscription de Verson ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier round des législatives 2022. Un niveau d'impétrants au niveau du reste du pays. Et les 2808 votants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour aller dans les 3 bureaux de vote et décider qui ils veulent envoyer à l'Assemblée à l'issue de cette 1re manche.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 35,74% des votes au premier tour à Verson. Le fondateur du parti "La République En Marche" avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 22,23% et 15,28% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Verson gratifié de 72,85% des voix, laissant par conséquent à Marine Le Pen 27,15% des voix. Les administrés de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Verson ( Calvados ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat voteront-ils ?