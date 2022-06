En direct

19:39 - Quel résultat aux législatives de Veyrac pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 23,38% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Veyrac il y a deux mois. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,81% et 2,24% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un total estimé à 29,43% pour le bloc de gauche.

16:30 - Que concluent les grandes tendances des législatives 2022 pour Veyrac ? Avec 23,97% des suffrages exprimés, au premier round à Veyrac, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place à l'issue de la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 23,38%, au-dessus de Emmanuel Macron à 21,58% et Éric Zemmour à 6,5%. Les indications nationales des dernières semaines infléchiront certainement cette donne et donc le résultat des législatives à Veyrac ce dimanche. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a dépassé les 19%.

14:30 - La grande inconnue de ces législatives 2022 à Veyrac demeure la participation L'une des clés de ces législatives 2022 sera sans nul doute l'étendue de l'abstention à Veyrac. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 80,7% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 82,17% au premier tour, c'est-à-dire 1 392 personnes. La guerre en Ukraine et ses conséquences en matière économique et énergétique sont de nature à détourner l'attention des électeurs de Veyrac de leur devoir civique.

11:30 - À Veyrac quels étaient les chiffres de la participation à Veyrac en 2017 ? Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Lors des dernières élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 50,62% au premier tour des votants de Veyrac. L'abstention était de 41,47% au tour deux.