Résultat des législatives 2024 à Saint-Victurnien (87420) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quels sont les scénarios de reports de voix en faveur du Front populaire à Saint-Victurnien ? Combien d'électeurs voteront pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des suffrages affichés à l'échelle nationale sont un premier indicateur. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Victurnien, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 34,07% des votes dans la commune. Un chiffre qui est pourtant resté stable en comparaison des 34,2% de la Nupes au premier tour en 2022. On saura ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 58,37% à l'époque.

20:58 - L'évolution éclair du Rassemblement national à Saint-Victurnien Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection du Parlement 2024, localement, comme dans le reste du pays. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du RN ont affiché plus de 33% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà récupéré 22 points ici entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Saint-Victurnien ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Saint-Victurnien ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence observé selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Le RN peut-il gagner cette fois à Saint-Victurnien, dans ce scénario très différent de 2022 ? Lors des dernières législatives à Saint-Victurnien, le RN avait en revanche dû se contenter de la seconde position sur le podium, 23,24% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 34,20% pour Stéphane Delautrette (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nupes (58,37%). Stéphane Delautrette remportait donc cette élection sur place.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à Saint-Victurnien ce dimanche ? Avec 45,37% des suffrages, Sabrina Minguet (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Victurnien, le 30 juin lors du premier tour des législatives. Stéphane Delautrette (Union de la gauche) et Marie-Eve Tayot (Ensemble pour la République) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 34,07% et 19,02% des votants à l'échelle de la métropole. C'est aussi Sabrina Minguet qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription de la Haute-Vienne, avec cette fois 36,86%, devant Stéphane Delautrette avec 36,83% et Marie-Eve Tayot avec 24,45%.

19:21 - A la publication des résultats des élections législatives, quelle est l'abstention à Saint-Victurnien ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'observer les résultats des précédentes élections. Les chiffres montrent une participation de 76,1% lors du 1er tour des législatives 2024 à Saint-Victurnien, supérieure de 18 points à celle des dernières européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 1 435 électeurs de Saint-Victurnien avaient en effet pris part au vote (soit 58,61%). Le taux de participation était de 57,73% lors des européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 heures, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - À Saint-Victurnien, l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 reste l'abstention À Saint-Victurnien, l'abstention constitue sans nul doute l'une des clés de ce scrutin législatif. Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Saint-Victurnien était de 23,9%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,4% au premier tour et 46,85% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Victurnien ce soir ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 19,35% des électeurs de la commune. L'abstention était de 22,56% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les craintes provoquées par la guerre en Ukraine, pourraient potentiellement avoir un impact sur la stratégie de vote des habitants de Saint-Victurnien.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Victurnien : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Saint-Victurnien, les élections sont en cours. Dotée de 890 logements pour 1 766 habitants, la densité de la commune est de 82 habitants par km². Ses 84 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 30% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 25,68% de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 30,09% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 44,63% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 486,29 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Pour résumer, Saint-Victurnien incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.