Résultat de la législative à Villers-Bocage : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villers-Bocage sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - A quelle heure a lieu l'épilogue des législatives à Villers-Bocage ? Bienvenue dans cette page spéciale où nous vous proposons de vivre ce premier round des législatives à Villers-Bocage, jusqu'à la révélation des résultats. Sont alignés 11 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Villers-Bocage comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Lynda Lahalle Divers droite Elisabeth Borne Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jemâa Saad Divers gauche Pascale Georget Divers extrême gauche Mickaël Guettier Droite souverainiste François Ormain Divers centre Noé Gauchard Nouvelle union populaire écologique et sociale Anne-Lyse Mbelo Divers gauche Valérie Dupont Reconquête ! Bruno Battail Ecologistes Jean-Philippe Roy Rassemblement National

Législatives 2022 à Villers-Bocage : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Villers-Bocage (Calvados) ? Elles auront lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. A l'occasion de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 33,0% des suffrages au premier tour à Villers-Bocage, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 29,5% et 14,4% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Villers-Bocage gratifié de 53,7% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 46,3% des suffrages. Les administrés de cette localité s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?