Résultat de la législative à Viry-Noureuil : 2e tour en direct

En direct

18:07 - La coalition Mélenchon était arrivée en 3e position à Viry-Noureuil il y a sept jours La réserve de voix du côté de la gauche avant ces législatives à Viry-Noureuil pouvait être évaluée à 20,83%. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Ce paramètre a certainement joué sur le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon au premier tour dans la localité. Le candidat de la gauche réunie a obtenu 22,02% des suffrages le dimanche 12 juin sur le territoire. De quoi offrir tout de même la troisième position à la Nupes.

15:30 - À Viry-Noureuil, la candidature Rassemblement National en première position Grâce à 39,43% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Viry-Noureuil dimanche 12 juin 2022 pour le premier round de l'élection législative. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à respectivement 26,04% et 22,02% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges.

13:30 - Les chiffres de la participation lors du 2ème tour des législatives 2022, un élément déterminant à Viry-Noureuil ? Plus de la moitié des votants ne s'est pas déplacée pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections législatives françaises atteignait 42,64% au deuxième tour, c'était bien plus qu'au premier tour. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette localité lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Pendant les élections législatives de 2017, 59,73% des personnes en capacité de voter à Viry-Noureuil avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 53,61% pour le round numéro deux.