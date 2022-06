En direct

19:28 - Que peut espérer le bloc de gauche pour ces législatives à Viry-Noureuil ? Les inscrits de Viry-Noureuil avaient donné 15,07% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour l'étape initiale de l'élection présidentielle 2022. Les reports des votes d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,4% et 1,15% au premier tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 18,62% à Viry-Noureuil pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Viry-Noureuil ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance à Viry-Noureuil ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. L'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Au même moment, le RN a dépassé les 19%. Avec 39,35% des suffrages, au 1er tour à Viry-Noureuil cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote lors de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait à la deuxième place à 23,99%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,07% et Éric Zemmour à 6,62%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%.

14:30 - À Viry-Noureuil, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Viry-Noureuil ? La guerre en Ukraine serait par exemple capable de détourner l'attention des électeurs de Viry-Noureuil (02300) de leur devoir civique. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,26% au niveau de la commune. L'abstention était de 24,86% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Viry-Noureuil au premier tour des législatives ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 736 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les dernières législatives, 46,39% des électeurs de Viry-Noureuil avaient pris part au vote au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 40,27% au second tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.