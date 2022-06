Résultat des législatives au Champ-Saint-Père - Election 2022 (85540) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 au Champ-Saint-Père

Le résultat des élections législatives 2022 au Champ-Saint-Père est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Vendée

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative 2022 au Champ-Saint-Père. Au niveau de la 2ème circonscription de la Vendée, les 1467 citoyens du Champ-Saint-Père se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Franck Laloue a collecté 28% des voix. Maxence de Rugy (Les Républicains) et Nicolas Helary (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 22% et 19% des voix. La participation parmi les électeurs habilités à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale s'élève à 49%. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs du Champ-Saint-Père. Les électeurs de 59 communes voisines pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Vendée.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Champ-Saint-Père Béatrice Bellamy Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,97% 17,17% Nicolas Helary Nouvelle union populaire écologique et sociale 21,84% 19,46% Franck Laloue Rassemblement National 17,51% 27,90% Maxence de Rugy Les Républicains 17,34% 22,32% Ninon Gréau Ecologistes 4,65% 3,58% Patrick Loiseau Divers centre 3,98% 3,00% Brigitte Neveux Reconquête ! 3,91% 2,29% Sophie Orizet-Vieillefond Divers droite 1,27% 1,57% Sophie Carpentier Droite souverainiste 1,24% 2,15% Sophie Barillot Divers extrême gauche 0,83% 0,29% Jérôme Marchand Ecologistes 0,78% 0,29% Benoît Jamonneau Divers gauche 0,55% 0,00% Célia Ghouali Divers 0,13% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Le Champ-Saint-Père Taux de participation 50,50% 48,60% Taux d'abstention 49,50% 51,40% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80% 1,40% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,56% Nombre de votants 56 641 713

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Champ-Saint-Père sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:45 - Qui vont choisir les supporters de gauche au Champ-Saint-Père ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 15,05% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle au Champ-Saint-Père le dimanche 10 avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,08% et 1,75% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 21,88% au Champ-Saint-Père pour ce premier tour. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 au Champ-Saint-Père ? Les mouvements nationaux des dernières semaines auront probablement un écho au Champ-Saint-Père au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%. Or Marine Le Pen avait obtenu la première position au dernier scrutin présidentiel au Champ-Saint-Père avec 33,98% des suffrages, au 1er round. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 25,95%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,05% et Valérie Pécresse à 5,72%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de l'abstention aux législatives sont attendus au Champ-Saint-Père L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera incontestablement la participation au Champ-Saint-Père. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à priver les isoloirs de leurs électeurs au Champ-Saint-Père. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 25,02% dans la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 24,4% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour. 11:30 - Quel était le taux de la participation au Champ-Saint-Père en 2017 ? L'observation des résultats des scrutins précédents est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, au moment des législatives, 1 363 inscrits sur les listes électorales du Champ-Saint-Père avaient participé au vote au premier tour (soit 46,52%). La participation était de 36,61% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives 2022 au Champ-Saint-Père Les résultats des législatives 2022 au Champ-Saint-Père vont normalement être connus pas longtemps après la fermeture de l'unique bureau de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra assez vite qui des 13 candidats est qualifié pour le 2ème tour.

Législatives 2022 au Champ-Saint-Père : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives au Champ-Saint-Père (Vendée) ? Elles s'enchaîneront les 12 et 19 juin prochains. Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 34,0% des suffrages au premier tour au Champ-Saint-Père. La candidate d'extrême droite avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,0% et 15,1% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle du Champ-Saint-Père avec 53,0% des voix, laissant ainsi à Emmanuel Macron 47,0% des voix. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ?