Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 11,42% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle aux Achards le 10 avril dernier. Il faut aussi tenir compte les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,19% et 1,72% au premier tour de l'élection présidentielle. Soit une réserve de voix de 5,91% à gauche, en plus des voix de Mélenchon.

16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Les Achards ?

L'élection présidentielle d'avril, aux Achards, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 34,91% des suffrages. Derrière, on trouvait Marine Le Pen à 25,8%, puis Jean-Luc Mélenchon à 11,42% et Éric Zemmour à 6,2%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% des voix au niveau national, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des dernières heures boulverseront probablement la donne et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%.