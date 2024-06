Résultat des législatives à Arpajon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels peuvent être les reports pour le vote de gauche à Arpajon ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, reste une inconnue. Raphaël Glucksmann avait terminé à 12,99% à Arpajon il y a quelques jours. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 34% sur place. Au cours du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Arpajon, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 31,48% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (25,94% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,07% pour Yannick Jadot, 2,76% pour Fabien Roussel et 1,55% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Rassemblement national : quel score à Arpajon à l'issue des législatives ? Que peut-on conclure de l'ensemble de ces statistiques ? La progression du RN est déjà forte à Arpajon entre le score de Jordan Bardella en 2019 (21,18%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (27,7%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression d'environ 15 points par rapport à la précédente élection des députés en France, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 22% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Arpajon aux européennes Il y a eu un autre scrutin très récemment dont le verdict est aussi à analyser de près. D'autant qu'il s'agit d'un séisme. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Arpajon. Ladite liste enregistrait 27,7% des votes, contre Valérie Hayer à 15,02% et Manon Aubry à 14,03%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Arpajon au premier tour de la dernière présidentielle C'est probablement l'élection présidentielle qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Arpajon avait voté pour Marine Le Pen à 19,75% lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 27,27% et 25,94% des votes. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 63,18% contre 36,82% pour Le Pen au second tour dans la localité.

12:32 - À Arpajon, les résultats des dernières législatives aussi convaincants aujourd'hui ? Le résultat en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour ces élections des députés 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune d'Arpajon, obtenant 14,36% des suffrages sur place, contre 31,48% pour Steevy Gustave (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN restant totalement à l'écart et laissant la place à Steevy Gustave (Nupes) pour la première position localement.

11:02 - Les défis socio-économiques d'Arpajon et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Arpajon est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 11 281 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 029 entreprises, Arpajon se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (72,03%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Arpajon forme une communauté diversifiée, avec ses 1 657 résidents étrangers, soit 14,84% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette diversité sociale, 39,91% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 271,19 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Arpajon, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Arpajon : quel était le pourcentage de participation aux législatives ? L'étude des résultats des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a quelques semaines, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 52,04% des inscrits sur les listes électorales d'Arpajon (Essonne). Le taux de participation était de 48,12% il y a cinq ans. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,82% au premier tour. Au deuxième tour, 44,94% des votants se sont déplacés. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 67,48% des votants de la ville. Le taux de participation était de 73,02% au premier tour, c'est-à-dire 4 460 personnes.