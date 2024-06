Résultat des législatives à Arzacq-Arraziguet : l'élection 2024 en direct

14:25 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Arzacq-Arraziguet

Comment les électeurs d'Arzacq-Arraziguet peuvent-ils impacter les résultats des élections législatives ? Avec une densité de population de 71 hab par km² et un taux de chômage de 13,12%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (73,74%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 454 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,75%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (14,24%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Arzacq-Arraziguet mettent en avant une diversité de qualifications, avec 33,78% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.