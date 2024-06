Résultat des législatives à Auvers-Saint-Georges : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Un 32,63% dans la moyenne nationale pour Bardella à Auvers-Saint-Georges aux européennes Dernier résultat à considérer : celui qui est sorti des élections bien plus récemment encore est historique. Regarder juste derrière apparaît donc comme d'autant plus pertinent au moment d'observer le scrutin de ce 30 juin. 32,63% des voix se sont en effet tournées vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Auvers-Saint-Georges, face à Valérie Hayer à 14,86% et Raphaël Glucksmann à 9,85%. Le mouvement nationaliste a réuni ainsi 169 électeurs d'Auvers-Saint-Georges.

14:32 - Auvers-Saint-Georges avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville émerge bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Auvers-Saint-Georges lors du premier tour de la présidentielle avec 28,59%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 20,74%. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 16,3% et 11,26% des suffrages. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 42,49% contre 57,51%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le score obtenu par le Rassemblement national sera un enjeu clé pour cette élection des députés localement, comme dans le reste du pays. Au premier tour des élections législatives 2022, Auvers-Saint-Georges, couverte par la 3ème circonscription de l'Essonne, verra le binôme La République en Marche s'imposer avec 22,53%, alors que le RN sera distancé à 20,42%. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Élections législatives à Auvers-Saint-Georges : un éclairage démographique Comment les habitants d'Auvers-Saint-Georges peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le village, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,48% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,89%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 487 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 10,77% et d'une population immigrée de 11,32% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Auvers-Saint-Georges mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,72% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - Elections législatives précédentes à Auvers-Saint-Georges : l'impact de la participation L'une des grandes inconnues des élections législatives 2024 sera indiscutablement la participation à Auvers-Saint-Georges. Les habitants des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, 73,84% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 78,02% au premier tour, ce qui représentait 692 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 56,83% au premier tour et seulement 54,38% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Auvers-Saint-Georges ? Quel député remplacera Alexis Izard dans la 3ème circonscription de l'Essonne ?