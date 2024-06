Résultat des législatives à Avrainville : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 22,37% contre 30,85% pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 19,49% et 7,8% des voix. Et la patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour, avec 37,21% contre 62,79%.

11:02 - Avrainville aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la commune d'Avrainville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. Le pourcentage de chômeurs à 5,44% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 53,81% de population active et une densité de population de 103 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,32%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,17%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,5%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,03% à Avrainville, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.