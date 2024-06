Résultat des législatives à Avrillé : l'élection 2024 en direct

Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus pertinent encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car le résultat qui est tombé lors des élections il y a quelques jours est notable. Le 9 juin en effet, à Avrillé, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, a pris une longueur d'avance, cumulant 43,99% des suffrages face à Valérie Hayer à 15,82% et Raphaël Glucksmann à 8,73%.

Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,38% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Avrillé. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,39% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,81%. La quatrième place revenait à Valérie Pécresse, avec 6,19% des voix pour sa part. La cheffe du RN elle finissait aussi première au second tour avec 50,47%.

Avrillé : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives

Dans la ville d'Avrillé, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la localité, avec près de 23% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,13%. En outre, le taux de ménages propriétaires (82,2%) met en relief l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (32,8%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 580 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,84%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (10,8%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 25,27%, comme à Avrillé, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.