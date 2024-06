Résultat des législatives à Beauregard-Vendon : l'élection 2024 en direct

14:24 - Beauregard-Vendon : quand les données démographiques façonnent les urnes

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Beauregard-Vendon révèlent des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 35% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,81%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (87,22%) met en exergue le poids des questions d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,45%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 508 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,5%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,71%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Beauregard-Vendon mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,69% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.