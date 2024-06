Résultat des législatives à Bellou-en-Houlme : l'élection 2024 en direct

14:24 - Bellou-en-Houlme : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans les rues de Bellou-en-Houlme, le scrutin est en cours. Avec ses 1 042 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 31 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 33% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,31% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, dont 35,1% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 46,77% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 430,39 €, accable une commune qui désire un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Bellou-en-Houlme démontre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.