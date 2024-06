En direct

19:36 - À Belpech, qui va récupérer les voix de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'un leader, a des chances d'en rassembler une part. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Belpech, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,9% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. A l'issue des élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 12,07% à Belpech. Mais le résultat de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle des écologistes ou encore celle du PCF le 9 juin. En d'autres termes, une somme de 23% sur place.

18:42 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Belpech en 5 ans Difficile de trouver une logique politique dans cette avalanche de résultats. Mais des pistes apparaissent… Alors qu'à l'échelle de la France, les scores du Rassemblement national ont grimpé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la progression locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà récupéré 8 points sur place entre 2019 et 2024. On ne peut pas exclure que le RN puisse atteindre voire dépasser les 40% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel était le résultat des européennes à Belpech au début du mois ? Un autre scrutin bien plus proche est venu bouleverser l'équilibre trouvé il y a deux ans. 42,7% des votes se sont en effet portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Belpech, contre Raphaël Glucksmann à 12,07% et Valérie Hayer à 10,45%. Le RN a cumulé ainsi pas moins de 237 habitants de Belpech passés par les urnes.

14:32 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Belpech au premier tour de la présidentielle 2022 Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans les choix faits lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Elément saillant : le RN avait récolté au premier tour un résultat plus haut encore aux législatives 2022 à Belpech que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat. La leader du mouvement avait accumulé 33,41% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, crédités respectivement de 19,59% et 17,43%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 58,07% contre 41,93%).

12:32 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Belpech ? Le résultat du RN sera scruté à la loupe pour ces élections législatives 2024, localement, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national se hissait en première position à Belpech lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Julien Rancoule au sommet au premier tour, avec 35,04% dans la cité, partie intégrante de la 3ème circonscription de l'Aude. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 58,50%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,50%.

11:02 - Les données démographiques de Belpech révèlent les tendances électorales À Belpech, les données démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,0% et une densité de population de 30 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Avec ses 11,5% d'agriculteurs pour 1 342 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,69%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,48%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Belpech mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,33% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Belpech ? Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents scrutins électoraux. Durant les précédentes européennes, 45,84% des personnes habilitées à voter à Belpech avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 42,49% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,06% au premier tour. Au second tour, 51,3% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.