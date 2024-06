En direct

19:48 - Une fourchette de 29% à 31% pour le Nouveau Front populaire à Bouray-sur-Juine La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Front populaire, qui manque encore d'un leader, devrait en attirer une partie. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait terminé à 13,75% à Bouray-sur-Juine pour ce tour unique des européennes. Un chiffre qui devrait croître à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 29% cette fois, en additionnant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Bouray-sur-Juine, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 31,6% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et donné dans un combat serré avec l'alliance macroniste par les sondeurs lors de ces élections législatives ?

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 14 points à Bouray-sur-Juine Alors que conclure de l'ensemble de ces chiffres ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. En faisant une projection simple, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% à Bouray-sur-Juine ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Bouray-sur-Juine le 9 juin dernier Une élection très récente a modifié l'équilibre trouvé en 2022. Dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections européennes à Bouray-sur-Juine. Ladite liste a séduit 34,72% des votes, devant Valérie Hayer à 14,43% et Raphaël Glucksmann à 13,75%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Bouray-sur-Juine lors de l'élection présidentielle Lors de l'élection du locataire de l'Elysée, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 28,15% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,29%. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 21,17%. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 57,18% contre 42,82% pour Le Pen au second round sur place.

12:32 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Bouray-sur-Juine ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera la clé du scrutin au niveau local pour cette législative. Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Bouray-sur-Juine il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 16,83% au premier tour, contre 31,60% pour Steevy Gustave (LFI-PS-PC-EELV), Bouray-sur-Juine votant pour la 3ème circonscription de l'Essonne. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (50,00% contre 50,00% pour le RN). C'est en revanche Alexis Izard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Bouray-sur-Juine La composition démographique et le contexte socio-économique de Bouray-sur-Juine contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les législatives. Dans la ville, 33% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 6,63% ont 75 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques en matière d'éducation et de santé. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,51%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 853 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (9,68%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (5,78%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Bouray-sur-Juine mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,62% des habitants non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

09:32 - Quelles prévisions pour l'abstention aux législatives à Bouray-sur-Juine ? Au cours des derniers scrutins électoraux, les 2 107 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les dernières élections européennes, parmi les 1 603 inscrits sur les listes électorales à Bouray-sur-Juine, 43,73% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 44,0% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,11% au premier tour. Au deuxième tour, 49,72% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 19,81% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 24,23% au deuxième tour.