En direct

19:48 - Un potentiel de 30% à 32% pour le Nouveau Front populaire à Bourguébus La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces législatives, avec une inconnue : la décision de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, avance sans garantie. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Bourguébus, le binôme Nupes avait en effet enregistré 32,16% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,24% pour Yannick Jadot, 2,54% pour Fabien Roussel et 2,54% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 14,73% à Bourguébus. Mais la gauche vise bien mieux aux législatives, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 30% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a solidement séduit à Bourguébus en 5 ans Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 8 points qui ont ainsi été gagnés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. On peut donc juger possible (certes imprudemment) que le RN dépassera les 30% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 31,64% dans la moyenne nationale pour Bardella à Bourguébus il y a trois semaines Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Si on se penche sur les détails en effet, la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Bourguébus. Ladite liste attirait 31,64% des suffrages, soit 262 voix, contre Valérie Hayer à 18,72% et Raphaël Glucksmann à 14,73%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Bourguébus au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Bourguébus avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 26,04%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 29,84% des voix. Bourguébus n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec 21,56% et 5,24% des voix. Et la candidate du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour, avec 39,25% contre 60,75%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives en 2022 à Bourguébus ? Lors des législatives 2022, le RN ratait la marche au premier tour dans la commune de Bourguébus, grattant 19,74% des votes sur place, contre 32,16% pour Noé Gauchard (Nupes). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti voyant encore le binôme Nupes l'emporter.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Bourguébus Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les législatives à Bourguébus comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 849 logements pour 2 433 habitants, la densité de la commune est de 333 hab/km². Avec 211 entreprises, Bourguébus est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (9,31%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 19,76% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,69%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 31 548 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Bourguébus, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les législatives démarrent à Bourguébus : quel sera le taux de participation ? L'une des grandes inconnues de ces législatives sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à Bourguébus. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages est par exemple capable d'impacter les choix que feront les électeurs de Bourguébus. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 80,74% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 80,18% au premier tour, soit 1 218 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 45,49% au premier tour et seulement 46,17% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Bourguébus cette année ? Quel député se substituera à Noé Gauchard dans la 6ème circonscription du Calvados ?