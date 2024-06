Résultat des législatives à Brétigny-sur-Orge : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quel candidat vont plébisciter les électeurs de gauche à Brétigny-sur-Orge ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, a des chances d'en séduire une part. Aux élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 12,51% à Brétigny-sur-Orge. Mais on peut en revanche se projeter sur un score de 40% pour la gauche pour ces législatives dans la ville, la part de voix du chef de file Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (20,7%), de Marie Toussaint (6,15%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,8%). Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Brétigny-sur-Orge, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 38,65% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance macroniste dans les intentions de vote ?

18:42 - Le RN en embuscade à Brétigny-sur-Orge pour les législatives Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN est déjà solide à Brétigny-sur-Orge entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,37%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,19%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN une progression d'environ 15 points comparé aux législatives 2022 dans l'ensemble du pays, beaucoup plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 21% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - La liste Bardella à 23,19% à Brétigny-sur-Orge au début du mois Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme d'autant plus évident au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes à Brétigny-sur-Orge. Le mouvement a séduit 23,19% des suffrages, devant Manon Aubry à 20,7% et Valérie Hayer à 14,18%.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon devançait Macron et Le Pen à Brétigny-sur-Orge au premier tour de la présidentielle 2022 C'est incontestablement le scrutin présidentiel qui est l'élément le plus parlant sur les préférences des habitants d'une commune. Les électeurs de Brétigny-sur-Orge avaient accordé à Marine Le Pen 16,98% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé cette fois la cheffe du RN avec respectivement 31,9% et 26,66% des bulletins exprimés. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 66,38% devant Marine Le Pen (33,62%).

12:32 - Les chiffres des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Brétigny-sur-Orge ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Avec 13,58% à Brétigny-sur-Orge, le RN avait été distancé par les 38,65% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives il y a deux ans. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de l'Essonne. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant et laissant la place à Steevy Gustave (LFI-PS-PC-EELV) pour la première position localement.

11:02 - Brétigny-sur-Orge : démographie, élections et stratégies politiques A mi-chemin des législatives, Brétigny-sur-Orge fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27 106 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 1 650 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 15 522 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (23,68%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 3 159 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 16,19%, contribue à son multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 49,82% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 862,51 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Brétigny-sur-Orge, où la jeunesse équivaut à 42% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux élections législatives à Brétigny-sur-Orge La participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif à Brétigny-sur-Orge. Pour mémoire, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 53,34% au premier tour et seulement 51,89% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 15 401 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 24,17% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 30,51% au second tour. La volonté de changement des habitants pourrait en effet ramener les habitants de Brétigny-sur-Orge dans les isoloirs.