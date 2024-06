En direct

19:51 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter du vote Nupes à Breuillet ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les dernières élections législatives, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est un nouvel attelage qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des législatives en 2022, à Breuillet, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 23,54% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, a plus récemment obtenu 12,01% à Breuillet début juin. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 27% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Le Rassemblement national a vivement séduit à Breuillet Que peut-on retenir de cette masse de données ? Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. En extrapolant, on peut donc déduire que le RN sera à près de 30% à Breuillet ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une avance de Bardella à Breuillet au début du mois Le résultat de ces législatives va peut-être concorder avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le score de la liste du RN, dirigée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Breuillet, à 35,04%. Le mouvement nationaliste a alors devancé Valérie Hayer à 14,84% et Raphaël Glucksmann à 12,01%.

14:32 - Breuillet avait voté Macron lors de l'élection présidentielle La typologie politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans les résultats de l'élection présidentielle. Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 24,26% contre 27,87% pour Emmanuel Macron. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 20,14% et 8,02% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 42,73% contre 57,28%.

12:32 - Un premier tour positif pour le parti présidentiel en 2022 Lors des dernières législatives, le Rassemblement national ratait la marche au premier tour dans la commune de Breuillet, récoltant 18,89% des votes sur place, contre 24,38% pour Alexis Izard (La République en Marche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents étiquetés Ensemble ! - Majorité présidentielle (55,48% contre 44,52% pour le RN). Alexis Izard remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Breuillet : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Breuillet foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 873 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 568 entreprises, Breuillet permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (14,29%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. La présence de 634 résidents étrangers, soit 7,24% de la population, contribue à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,99%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2717,42 euros/mois. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Breuillet écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Breuillet : scrutin en cours Le niveau d'abstention constituera indiscutablement un critère important de ce scrutin législatif à Breuillet. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 représentait 49,19% au premier tour et seulement 45,77% au second tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 5 892 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 74,55% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 77,29% au premier tour, c'est-à-dire 4 554 personnes.