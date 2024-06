Résultat des législatives à Breux-Jouy : l'élection 2024 en direct

L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà. 40,64% des voix se sont en effet portées vers la liste du RN de Jordan Bardella début juin, aux élections européennes à Breux-Jouy, devant Valérie Hayer à 11,95% et Raphaël Glucksmann à 11,95%. Le RN a réuni ainsi 204 électeurs de Breux-Jouy.

14:32 - Breux-Jouy avait voté Macron lors de l'élection présidentielle

L'élection du chef de l'Etat est probablement la clé pour évaluer une préférence politique locale. Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,02% contre 27,57% pour Emmanuel Macron. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 18,66% et 8,23% des suffrages. Et la patronne du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 47,58% contre 52,42%.