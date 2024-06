Résultat des législatives à Chamarande : l'élection 2024 en direct

En direct

16:32 - Chamarande dans la moyenne française concernant Bardella le 9 juin Le constat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours est incontournable. Revenir sur le séisme du 9 juin semble donc plus que jamais logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Si on se penche sur le détail, 138 habitants de Chamarande passés par les urnes ont en effet choisi l'extrême droite il y a quelques jours, aux européennes. La liste Bardella cumulait ainsi 28,45% des votes face à Raphaël Glucksmann à 14,43% et Valérie Hayer à 13,4%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Chamarande lors de l'élection présidentielle Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 24,37% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 22,94%. Marine Le Pen n'affichait pour sa part que 20,57%. Et Marine Le Pen échouait aussi au second tour avec 42,88% contre 57,12%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives il y a deux ans à Chamarande ? Lors des élections législatives 2022, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Chamarande, grappillant 15,31% des suffrages sur place, contre 29,70% pour Steevy Gustave (Nouvelle union populaire écologique et sociale). Sur la commune de Chamarande, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera désignée lors du second tour, confirmant l'échec de l'ancien Front national.

11:02 - Démographie et politique à Chamarande, un lien étroit Quel portrait faire de Chamarande, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 1 119 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 84 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 18,69% des résidents sont des enfants, et 5,91% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,28% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 45,48% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 325,21 euros, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Chamarande, les spécificités locales, tels que le travail, l'enseignement et l'immigration, rejoignent celles de l'Hexagone.

09:32 - Election à Chamarande : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'étude des scrutins électoraux antérieurs est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a trois semaines, au moment des précédentes élections européennes, 38,69% des personnes aptes à voter à Chamarande avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 42,56% pour le scrutin européen de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 44,5% au premier tour. Au second tour, 47,79% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Chamarande ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 23,26% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 19,24% au premier tour.