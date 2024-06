En direct

19:48 - La gauche avec le RN et Ensemble dans un mouchoir de poche à Cheptainville pour ces élections législatives ? Alors que la Nupes avait accumulé les points lors des dernières élections législatives, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé en 2024. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Cheptainville, le binôme Nupes avait en effet glané 28,85% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment atteint 11,33% à Cheptainville pour les élections continentales. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 28% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (9,04%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,14%) et enfin de Léon Deffontaine (2,65%).

18:42 - L'évolution foudroyante du Rassemblement national à Cheptainville Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Cheptainville entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera tout proche des 30% voire plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Cheptainville dans la moyenne française concernant Jordan Bardella le 9 juin Le résultat de ces législatives fera certainement écho au raz de marée survenu le 9 juin dernier. C'est en effet la liste RN dirigée par Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen il y a trois semaines à Cheptainville, avec 28,31% des électeurs (235 voix) devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 16,14%, et la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,33%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Cheptainville lors de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du président de la République. Cheptainville avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 23,46%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, porté par 28,48% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 19,05% et 6,88% des voix. Et la patronne du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 41,59% contre 58,41%.

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives il y a deux ans à Cheptainville ? Le score en faveur de la formation menée par Jordan Bardella au premier tour sera l'observation majeure au niveau local pour ces élections 2024. Au premier tour des législatives 2022, Cheptainville, couverte par la 3ème circonscription de l'Essonne, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 28,85%, alors que le RN sera derrière à 19,28%. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Alexis Izard (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Cheptainville : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Cheptainville peut-elle peser sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 21,6% des résidents sont des enfants, et 4,49% ont plus de 75 ans. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2843,45 euros/mois montre l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 734 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,52%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (4,49%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,2%), témoigne d'une population instruite à Cheptainville, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Cheptainville ? Au cours des derniers scrutins électoraux, les 2 247 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des européennes du mois de juin 2024, parmi les 1 462 inscrits sur les listes électorales à Cheptainville, 41,59% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 42,58% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,53% au premier tour. Au deuxième tour, 46,84% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Cheptainville ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour.